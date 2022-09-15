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49-летняя Хайди Клум снялась в прозрачном платье на фоне флага США

Модель Хайди Клум снялась в прозрачном платье на фоне флага США на шоу талантов
Хайди Клум

Хайди Клум. Фото: FS / AdMedia / Globallookpress.com

Немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум снялась в прозрачном наряде на фоне флага США. Соответствующие кадры появились в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

На размещенных снимках 49-летняя знаменитость предстала в платье длины макси в черно-зеленую полоску с разрезами, оформленном шнуровкой и стразами и обнажавшем плечи и зону декольте. При этом сквозь ткань изделия было видно нижнее белье манекенщицы. В свою очередь, свой образ она дополнила макияжем в коричнево-нюдовой гамме с акцентом на глазах, босоножками на высоких каблуках и платформе, а также серьгами и кольцами.

Известно, что в данном наряде Клум посетила финал американского шоу талантов America’s Got Talent, который состоялся в Калифорнии в среду, 14 сентября. Победителем конкурса стала женская танцевальная труппа The Mayyas.

Ранее в сентябре сообщалось, что Хайди Клум появилась в бикини на публике. Известно, что 49-летняя знаменитость вместе с мужем, гитаристом немецкой группы Tokio Hotel Томом Каулитцем отправилась на фестиваль Burning man («Горящий человек»), который ежегодно проводится в пустыне Блэк-Рок, штат Невада, США. Во время мероприятия манекенщица примерила несколько нарядов, в том числе откровенные купальники.

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Карина Черных
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