Инспектор ДПС раскрыл детали задержания напавшего на пермский вуз Бекмансурова

Полицейский Калинин рассказал о просьбе напавшего на пермский вуз Бекмансурова убить его

Инспектор ДПС Константин Калинин раскрыл в суде детали задержания Тимура Бекмансурова, устроившего стрельбу в Пермском госуниверситете в сентябре прошлого года. Его слова в четверг, 15 сентября, передает «РИА Новости».

Лейтенант полиции рассказал, что в день трагедии находился на смене. Примерно в 11 часов в участок забежал человек и рассказал о стрельбе в вузе, после чего Калинин отправился к химкорпусу. «Я понял, что стрелявший на лестничном пролете между первым и вторым этажами. Направился к нему, услышал, как спускается молодой человек с дробовиком. С расстояния более пяти метров я крикнул ему: "Бросай". Он однократно выстрелил в меня, тогда я применил оружие, выстрелив восемь раз», — добавил инспектор.

Раненый Бекмансуров упал и скатился с лестницы, при этом продолжая тянуться к оружию. Тогда полицейский подбежал, отобрал у него нож и ружье, после чего оказал медицинскую помощь и узнал имя и фамилию нападавшего. «Он просил убить его, так и говорил: "Убей меня"», — вспоминает лейтенант полиции.

28 сентября 2021 года глава МВД Владимир Колокольцев вручил Константину Калинину орден Мужества за самоотверженность при задержании стрелка. Его коллега, капитан полиции Владимиру Макарову, занимавшийся эвакуацией студентов и сотрудников вуза, был награжден медалью «За отличие в охране общественного порядка». По словам Колокольцева, если бы не действия инспекторов ГИБДД, жертв нападения пермского стрелка могло быть больше.

20 сентября 2021 года Бекмансуров, вооружившись гладкоствольным оружием, пришел на территорию вуза и открыл стрельбу. В результате в учебном заведении началась паника. Студенты пытались спастись от стрелка, выпрыгивая из окон учебных корпусов. Тогда погибли шесть человек, более 20 были ранены, еще 37 потерпевших получили различные телесные повреждения.