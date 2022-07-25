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СК завершил дело в отношении устроившего стрельбу в пермском вузе Бекмансурова

СКР завершил дело в отношении в обвиняемого в массовом убийстве в Перми Бекмансурова

Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Следственный комитет России (СКР) завершил дело в отношении устроившего стрельбу в Пермском госуниверситете студента Тимура Бекмансурова. Об этом в понедельник, 25 июля, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

В ходе предварительного следствия было допрошено более 1130 свидетелей, проведено более 230 экспертиз и 185 осмотров мест происшествий и предметов. Бекмансуров обвиняется в массовом убийстве и покушении на убийство, посягательстве на жизнь сотрудника полиции и умышленном повреждении имущества вуза. В ближайшее время дело будет направлено в суд.

По данным следствия, 20 сентября 2021 года фигурант, вооружившись гладкоствольным оружием, пришел на территорию вуза и открыл стрельбу.

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Елизавета Новикова
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