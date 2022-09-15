Россиянка оставила дома умирать обварившуюся кипятком приемную дочь

В Забайкальском крае трехлетняя девочка обварилась в бане кипятком и умерла

В Забайкальском крае трехлетняя девочка обварилась кипятком и умерла. Подробности случившегося сообщает портал e1.ru.

Как отмечается, это произошло в на 4 сентября. Девочка с приемной матерью была в бане, где поскользнулась и опрокинула на себя таз с горячей водой.

Уточняется, что ребенок находился под опекой 40-летней жительницы Сретенска. Женщина не стала вызывать врачей и оставила ребенка дома. В итоге девочка скончалась. Утром она посадила ее, уже мертвую, в коляску и отвезла на станцию скорой.

Ранее в четверг, 15 сентября, стало известно, что в селе Пришиб Астраханской области мать случайно убила двухмесячного сына, уронив его на землю.