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На российские стройки захотели привлечь рабочих из Северной Кореи

Вице-премьер Хуснуллин: на российские стройки могут привлечь 20-50 тысяч северокорейцев

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

На стройках России могут начать работать строители из Северной Кореи. О том, что к работе в стране захотели привлечь иностранных специалистов, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин, его слова передает «РИА Новости».

Хуснуллин заявил, что привлечь планируется около 20-50 тысяч северокорейских строителей. «Мы действительно ведем учет и анализ всех трудовых кадров и видим, что пока нам не хватает ресурсов. И мы смотрим разные варианты привлечения кадров, в том числе и Северную Корею», — добавил вице-премьер.

Вице-премьер отметил, что строители из Северной Кореи эффективнее российских. По его словам, их производительность выше в два раза при равной стоимости работы.

Хуснуллин также заявил о вероятном привлечении к работе на стройках осужденных по нетяжелым экономическим статьям — такую возможность рассматривают в правительстве. Вице-премьер напомнил, что в Минюст была внесена законодательная поправка, которая позволяет занятым в исправительных работах заключенным получить условно-досрочное освобождение.

Александра Качан
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