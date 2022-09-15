В США раскрыли негласное правило Запада по Украине

Bloomberg: Украине не поставят танки западного производства из-за негласного правила

Германия располагает необходимым для поставок Украине количеством танков, но пока не собирается ими делиться из-за негласной договоренности среди западных стран. Об этом в статье для агентства Bloomberg сообщил обозреватель Андреас Клут.

По его словам, пока еще ни одна из стран-партнеров по НАТО не прислала Украине боевые танки западного производства. Берлин также не пойдет на этот шаг без согласия союзников по НАТО и ЕС: ФРГ не хочет быть первой западной страной, обвиняемой в эскалации конфликта на Украине. В этом сейчас заключается негласное правило западных стран.

Помимо этого, обозреватель Bloomberg сообщил, что еще одна причина такого бездействия Германии кроется в обороноспособности страны. «Еще одно обоснование сдерживающих сторон заключается в том, что Германия имеет ограниченное число танков и деталей к ним и не может позволить поставить под угрозу свою собственную боевую готовность», — написал автор материала.

В начале сентября обозреватель Die Welt Кристоф Шильтц сказал, что заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что страна скоро сможет возвратить Крым, рассчитаны лишь на поднятие боевого настроения среди военных. Он отметил, что «мировое сообщество давно смирилось с вхождением Крыма в состав России». Автор материала также сказал, что Украина не сможет «выиграть конфликт» при поддержке, оказываемой канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Шильтц пояснил, что немецкий канцлер «боится» российского президента. По этой причине, как предполагается, Германия не готова передать ВСУ танки Leopard 2 и боевые машины пехоты (БМП) «Мардер».

24 февраля было объявлено о начале специальной военной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР. После этого страны Европы и США заявили о поддержке Украины и начале поставок в республику военной техники и боеприпасов.