Приграничные с Украиной регионы попросили у властей миллиарды рублей

Приграничные с Украиной регионы России попросили субсидии на систему «Безопасный город»

Губернаторы Курской, Брянской, Белгородской и Ростовской областей попросили у правительства России субсидии на внедрение аппаратно-программного комплекса (АПК) «Безопасный город». С такой просьбой граничащие с Донецкой и Луганской народными республиками (ЛНР и ДНР), а также Украиной регионы в конце августа — начале сентября обратились к министру промышленности и торговли Денису Мантурову, сообщает РБК со ссылкой на источники.

Отмечается, что Крым, Севастополь, Воронежская область и Краснодарский край намерены направить аналогичные просьбы, но точный срок источники не назвали. Губернатор Курской области Роман Старовойт попросил выделить на внедрение системы «Безопасный город» 1,5 миллиарда рублей, а Белгородской области, по оценкам губернатора Вячеслава Гладкова, необходимо 1,75 миллиарда рублей. Источники РБК не уточнили, какие суммы запросили другие регионы, однако указали, что затраты на все муниципалитеты восьми регионов нужно оцениваются в 13,7 миллиарда рублей в течение двух лет.

По информации издания, межведомственная комиссия обсуждала выделение субсидий на «Безопасный город» в два этапа. При этом губернаторы запросили выделить эти средства напрямую из федерального бюджета. Глава Белгородской области убежден, что внедрение «Безопасного города» позволит обеспечить «соответствующий режим работы органов госвласти регионального и муниципального уровней» на фоне спецоперации на территории Украины.

С середины апреля в Брянской, Курской и Белгородской областях, на севере Крыма и в Севастополе введен желтый уровень террористической опасности. Приграничные районы регионов не раз попадали под обстрелы. «Безопасный город» должен собирать и обрабатывать данные о чрезвычайных ситуациях. Ожидается, что в состав комплекса войдут 150 систем из четырех блоков — транспортная безопасность, экологическая безопасность, безопасность населения, городской и коммунальной инфраструктуры, координация работы служб и ведомств. Такая система уже работает в Москве.

