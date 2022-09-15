69-я параллель
ВсеСобытияЛюдиЯвленияДостиженияЭкологияТуризмИстория
69-я параллель

Корабли Северного флота вернулись после 197 дней в море

Корабли Северного флота России вернулись в Североморск из похода в Средиземное море

Фото: Валентин Егоршин / ТАСС

Морской танкер «Вязьма», противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» и ракетный крейсер «Маршал Устинов» вернулись в Североморск после дальнего похода в Средиземное море. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Северного флота России.

Поход стартовал 23 января 2022 года. За 197 дней корабли прошли более 36 тысяч морских миль, что составляет 66 тысяч километров. Боевые задачи были успешно выполнены в районах Баренцева, Норвежского, Северного и Средиземного морей, а также в северо-восточной Атлантике.

Своим присутствием и демонстрацией триколора в Средиземноморской морской зоне корабли содействовали внешнеполитическим акциям России. Кроме того, суда задействовали в учениях по стратегическому сдерживанию в Арктике и Атлантике.

Материалы по теме:
Хозяева Арктики. Россия обладает уникальным флотом атомных ледоколов. Как он появился?
Хозяева Арктики.Россия обладает уникальным флотом атомных ледоколов. Как он появился?
31 июля 2022
«Болтались во льдах» Как мореплаватели десятилетиями искали остров-призрак за полярным кругом
«Болтались во льдах»Как мореплаватели десятилетиями искали остров-призрак за полярным кругом
6 июня 2021

Ранее сообщалось, что корабли арктической группировки Северного флота «Адмирал Левченко» и «Александр Отраковский» вместе с тактической группой, дислоцированной на острове Котельный архипелага Новосибирских островов в море Лаптевых, отработали задачи по обороне арктических рубежей. В ходе мероприятий моряки отработали выгрузку военной техники на необорудованное морское побережье острова и подготовку к стрельбе по морским целям береговыми ракетными комплексами «Бастион».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Константин Лысяков
Обсудить
Последние новости
Глава ЛНР сообщил о попытке наступления ВСУ по всему фронту
Захарова назвала условие становления США стороной конфликта на Украине
Разработан гель-антибиотик для реконструкции мягких тканей
Энн Хэтэуэй повторила наряд 16-летней давности из фильма «Дьявол носит Prada»
Россию предостерегли от попадания в зависимость от Китая
Россия назвала самую слабую часть доклада МАГАТЭ по Запорожской АЭС
Инспектор ДПС раскрыл детали задержания напавшего на пермский вуз Бекмансурова
Минобороны отчиталось об уничтожении пяти складов вооружения ВСУ
Стало известно о сложностях при приеме российских туристов в ресторанах Турции
В Москве стали чаще покупать квартиры на этапе строительства
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.