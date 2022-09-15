Корабли Северного флота вернулись после 197 дней в море

Корабли Северного флота России вернулись в Североморск из похода в Средиземное море

Морской танкер «Вязьма», противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» и ракетный крейсер «Маршал Устинов» вернулись в Североморск после дальнего похода в Средиземное море. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Северного флота России.

Поход стартовал 23 января 2022 года. За 197 дней корабли прошли более 36 тысяч морских миль, что составляет 66 тысяч километров. Боевые задачи были успешно выполнены в районах Баренцева, Норвежского, Северного и Средиземного морей, а также в северо-восточной Атлантике.

Своим присутствием и демонстрацией триколора в Средиземноморской морской зоне корабли содействовали внешнеполитическим акциям России. Кроме того, суда задействовали в учениях по стратегическому сдерживанию в Арктике и Атлантике.

Ранее сообщалось, что корабли арктической группировки Северного флота «Адмирал Левченко» и «Александр Отраковский» вместе с тактической группой, дислоцированной на острове Котельный архипелага Новосибирских островов в море Лаптевых, отработали задачи по обороне арктических рубежей. В ходе мероприятий моряки отработали выгрузку военной техники на необорудованное морское побережье острова и подготовку к стрельбе по морским целям береговыми ракетными комплексами «Бастион».