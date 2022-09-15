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У карликовой звезды нашли две суперземли

Astronomy & Astrophysics: у карликовой звезды LP 890-9 нашли две суперземли

Фото: Alexander Redling / imageBROKER.com / Globallookpress.com

Международная группа астрономов сообщила об открытии двух новых экзопланет класса «суперземля», которые вращаются вокруг карликовой звезды. Каждая из этих планет, обозначенных как LP 890-9 b и LP 890-9 c, немного больше Земли. Открытие было опубликовано в журнале Astronomy & Astrophysics.

Специалисты наблюдали LP 890-9 — ближайшую карликовую звезду M спектрального класса M6V, используя спутник НАСА для исследования транзитных экзопланет (TESS). Это позволило обнаружить внутреннюю планету, получившую обозначение LP 890-9 b. Последующие наблюдения этой системы с помощью Южной обсерватории SPECULOOS привели к открытию второй транзитной планеты с более длительным периодом — LP 890-9 c.

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1 марта 2020

LP 890-9 b имеет радиус около 1,32 радиуса Земли, а его масса оценивается не более чем в 13,2 массы Земли. Планета обращается вокруг своего хозяина каждые 2,73 дня на расстоянии примерно 0,018 астрономических единиц (а.е.) от него. Равновесная температура LP 890-9 b равна 396 кельвинов (К). Радиус второй планеты составляет почти 1,37 радиуса Земли, а ее масса считается менее 25,3 массы Земли. Экзопланета удалена от звезды на 0,04 а.е. и имеет период обращения примерно 8,46 дня. Равновесная температура планеты оценивается на уровне 272 К.

Родительская звезда LP 890-9 имеет радиус около 0,15 радиуса Солнца и массу 0,12 массы Солнца. Эффективная температура этого карлика M составляет около 2871 К, а его светимость находится на уровне 0,00143 солнечной светимости. Звезда расположена примерно в 104 световых годах от Земли.

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Александр Еникеев
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