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Секс назвали способом борьбы с опасной болезнью

The Journal of Sexual Medicine: секс и мастурбация помогают бороться с камнями в почках

Фото: Shutterstock

Секс и мастурбация помогают быстрее выводить камни из почек. В статье, опубликованной в медицинском журнале The Journal of Sexual Medicine, урологи из Университета Аирлангга в индонезийском городе Сурабае назвали оргазм одним из способов борьбы с этим опасным заболеванием.

В исследовании приняли участие 406 человек, страдающих от мочекаменной болезни. Часть из них занималась сексом или мастурбировала три-четыре раза в неделю, а другие участники воздерживались. Оказалось, что у первой группы людей камни выводились в 5,7 раза чаще, чем у второй.

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Исследователи заключили, что бороться с камнями в почках помогают сокращение и расслабление шейки мочевого пузыря, происходящие во время оргазма и эякуляции. «Половые контакты или мастурбация три-четыре раза в неделю способствуют самопроизвольному отхождению камней из дистального отдела мочеточника», — утверждают врачи.

Ранее гинекологи назвали основные меры профилактики и причины цистита после секса. Часто на фоне цистита развиваются недержание мочи, пиелонефрит, инфекции почек, образуются камни в мочевом пузыре и почках.

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Алиса Удовик
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