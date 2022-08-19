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Гинекологи назвали основные меры профилактики и причины цистита после секса

Гинеколог Селихова назвала секс во время менструации одной из причин цистита

Фото: Shutterstock

Одной из распространенных причин цистита после секса является половой акт во время менструации, заявили врачи-гинекологи Мария Селихова и Ольга Каплина. В беседе с «Лентой.ру» они назвали все основные триггеры приступа после интимной близости, а также озвучили меры диагностики и профилактики неприятного заболевания.

Цистит после секса может возникнуть по нескольким причинам, объяснила акушер-гинеколог, гинеколог-эндокринолог, руководитель экспертного центра женского здоровья Института репродуктивной медицины REMEDI Мария Селихова. Помимо секса во время менструации среди самых распространенных она выделила особенности физиологии, в частности анатомическую близость уретры, наружных половых органов и перианальной области. Также спровоцировать приступ может наличие у одного из партнеров инфекций, передающихся половым путем, или активной условно-патогенной флоры (уреаплазма, кишечная палочка, стафилококки и стрептококки).

Во время полового акта, даже с презервативом, происходит обмен микрофлорой при трении кожи и слизистых оболочек. При ослабленном иммунитете и невосстановленной микрофлоре (например, после приема антибиотиков) возможность развития цистита высока. Существует и дефлорационный цистит — из-за конфликта микрофлор первый половой акт пары приводит к воспалению мочевого пузыря у обоих или только у женщины. Не стоит забывать, что при комбинации орального, анального и вагинального секса смешивается флора, и шанс развития цистита также увеличивается

Мария Селиховаврач акушер-гинеколог, гинеколог-эндокринолог, гемостазиолог, руководитель экспертного центра женского здоровья Института репродуктивной медицины REMEDI

Чем опасен цистит

Главная опасность цистита в том, что он часто переходит в хроническую форму, рассказала гинеколог-эндокринолог, специалист по беременности Ольга Каплина. Также заболевание может спровоцировать и другие осложнения. Часто на фоне цистита развиваются недержание мочи, пиелонефрит, инфекции почек, образуются камни в мочевом пузыре и почках.

Методы лечения и профилактики цистита

Для диагностики посткоитального цистита Каплина посоветовала исключить воспаление органов малого таза и ИППП (инфекции, передающиеся половым путем), сдать анализ мочи, сделать УЗИ почек и мочевого пузыря. Только после оценки всех результатов врач может назначить поддерживающую терапию и медикаментозное лечение.

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«При рецидивирующем цистите нужно посетить уролога, чтобы выяснить, не находится ли женщина в группе риска. Ведь патология, как правило, связана с низкой локализацией уретры, ее повышенной подвижностью», — добавила Каплина.

По словам Селиховой, для профилактики посткоитального цистита, необходимо соблюдать ряд несложных правил:

  • Принять интимный душ перед сексом;
  • Пользоваться презервативом с новым половым партнером;
  • По возможности не практиковать оральный, анальный и вагинальный секс одновременно;
  • После полового акта сходить в туалет и помочиться;
  • Не заниматься сексом при менструации;
  • Менять белье не реже одного-двух раз в день.

При первых признаках цистита необходимо обратиться к врачу, который назначит курс приема уросептиков и антибиотиков. Во время лечения желательно соблюдать питьевой режим — 3-3,5 литра в сутки, исключить из рациона пряности, копчености, соленую, маринованную и кислую пищу, кофе, заключила гинеколог.

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Наталья Обрядина
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