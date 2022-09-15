Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Алена Водонаева раскрыла секреты эффективного похудения

Алена Водонаева: для эффективного похудения следует употреблять много белка и клетчатки

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Российская телеведущая, бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Алена Водонаева рассказала о необходимости обращения ко врачам для эффективного похудения. Секреты избавления от лишних килограммов она раскрыла в своем канале в Telegram.

Водонаева заявила, что при наличии лишнего веса следует худеть под надзором эндокринологов и диетологов. «Если речь идет о незначительных лишних килограммах, путь к стройности может быть самостоятельным. Благо в интернете полно бесплатной информации», — написала она.

По словам Водонаевой, для похудения необходимо употреблять много белка и клетчатки, вести активный образ жизни, выпивать полтора-два литра воды в день. Стоит также отказаться от вредных привычек и хорошо высыпаться.

Ранее американские диетологи назвали пять мешающих похудению привычек. Они рекомендуют следить за размером порций вне зависимости от того, насколько полезную пищу употребляет человек.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Удовик
Обсудить
Последние новости
Путин встретился с Си Цзиньпином
В Херсоне произошло более пяти мощных взрывов
Украинец принял соотечественниц за русских и напал на них в Ницце
В Запорожской области задержали угрожавшего жителям бывшего украинского военного
Россию обогнали по поставкам нефти в Индию
Путин заявил об уродливом очертании попыток создать однополярный мир
Тело искусанного пчелами мужчины нашли в Подмосковье
Алена Водонаева раскрыла секреты эффективного похудения
Поляков призвали установить температуру в домах на уровне 17-19 градусов
Интернет Starlink запустили на всех континентах
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.