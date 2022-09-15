Школьный охранник и диджей выиграли выборы в российском регионе

Школьный охранник и диджей победили на выборах в Якутии

В Чурапчинском районе в Республики Саха (Якутия) на выборах главы сельского поселения в Болтогинском наслеге (село Болтого) победил школьный охранник Сергей Ефремов, который шел самовыдвиженцем. Об этом сообщает «КП-Якутия».

По данным издания, за Ефремова проголосовали 177 человек, а за прежнюю главу поселения Варвару Макарову, которая выдвинулась на выборы от «Единой России», — 88. Также на выборах был кандидат от партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду». Ее представляла неработающая и сидящая по уходу за ребенком-инвалидом Татьяна Павлуцкая, которая получила 11 голосов.

В селе Чуйя Мегино-Кангаласском районе Якутии выборы выиграл техработник и диджей местного культурного центра Виктор Федоров. За него проголосовали 317 избирателей (80,05 процента). В свою очередь, другой кандидат, директор сельской школы Михаил Нестеров, получил всего лишь голоса от 76 человек (19,19 процента).

В Якутии 11 сентября прошел Единый день голосования, в республике состоялись 484 избирательные кампании в 32 районах. Всего избрано девять глав районов, 189 глав городских и сельских поселений, включая глав 13 административных центров.

В рамках единого дня голосования с 9 по 11 сентября в России прошли выборы различных уровней, всего около 4,7 тысячи избирательных кампаний в 82 регионах. Прямым голосованием должны быть избраны 14 губернаторов, в также депутаты шести законодательных собраний регионов и 12 городских дум региональных центров.