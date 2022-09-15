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Путин назвал страны Запада хозяевами своего слова

Путин на встрече с президентом Ирана Раиси назвал страны Запада хозяевами своего слова
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Валерий Шарифулин / Reuters

Президент России Владимир Путин назвал страны Запада хозяевами своего слова. Глава государства высказался на встрече с иранским коллегой Ибрахимом Раиси в Самарканде на саммите ШОС, передает РИА Новости.

«Они хозяева своего слова. Хотят — дают, хотят — забирают», — уточнил российский президент. Он ответил на заявление главы Ирана о недоговороспособности США и неспособности Европейского союза (ЕС) выполнять обещания.

Ранее Путин заявил, что на данный момент российско-иранские отношения развиваются по всем векторам, которые были намечены ранее. По его словам, планируется расширять стратегическое партнерство. Он также высоко оценил совместные усилия Тегерана и Москвы на пути Ирана к членству в ШОС.

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Виктория Кондратьева
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