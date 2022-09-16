Молодо выглядящая женщина раскрыла секрет привлекательности в 52 года

Молодо выглядящая 52-летняя блогерша Элла разработала массаж лица для избавления от морщин

Молодо выглядящая блогерша Элла раскрыла секрет своей привлекательности в 52 года. Соответсвующие ролики появились на ее странице в TikTok, насчитывающей 47,5 тысячи лайков.

Пользовательница сети рассказала, что люди всегда ошибочно принимают ее за 20-30-летнюю женщину из-за отсутствия морщин на лбу и вокруг глаз. По словам инфлюэнсера, массаж лица, который она разработала самостоятельно, помогает ей добиться такой моложавой внешности.

В одном из последних постов блогерша порекомендовала зрителям смотреть вверх, вниз, влево и вправо в течение десяти секунд, чтобы предотвратить появление заломов на коже. В то же время избавиться от второго подбородка ей помогло упражнение, согласно технике которого необходимо положить руки на шею и вытянуть челюсть вперед на несколько секунд.

«Выполняйте эти действия каждый день по 10 раз и сможете добиться такого же подтянутого лица. Я долго изучала лицевые мышцы, поэтому на 100 процентов уверена в своей технике. Просто посмотрите на мой внешний вид и убедитесь в моих словах», — высказалась юзерша в заключение.

В марте 90-летняя женщина сообщила, что выглядеть моложе своего возраста ей помогает хорошая наследственность и тренировки в спортзале: растяжка, упражнения с мячом и кардионагрузки. Кроме того, ее дочь отметила, что мать следует простой схеме ухода за кожей, в частности, умывается водой с мылом и наносит на лицо увлажняющий лосьон.