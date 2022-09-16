Российский хирург назвала выдающие возраст женщины внешние признаки

Хирург Лия Гавашели: возраст женщины выдают тонкие губы и обвисшие мочки ушей

Российский пластический хирург, кандидат медицинских наук Лия Гавашели назвала выдающие возраст женщины внешние признаки. Комментарий эксперта приводит «Доктор Питер».

Так, на старение организма указывают «провалившиеся», запавшие глаза и обезвоженная «пергаментная» кожа, появление которой также связано со снижением выработки гиалуроновой кислоты и коллагена. Кроме того, с возрастом истончаются губы, опускаются брови и обвисают мочки ушей, отметила медик.

«Такого подвоха вы, скорее всего, не ожидали, но мочки ушей становятся тоньше, растягиваются и обвисают. Этот процесс ускоряют тяжелые серьги», — пояснила собеседница издания. Также она призвала обратить внимание на возникновение околоушных морщин, которые представляют собой вертикальные заломы.

Ранее в сентябре российский врач-дерматолог, косметолог Анна Лебедева раскрыла секрет красоты женщин старше 50 лет. Так, моложавая внешность зависит от формы черепа и толщины кожи, отметила специалистка.