Российский хирург назвала выдающие возраст женщины внешние признаки
Российский пластический хирург, кандидат медицинских наук Лия Гавашели назвала выдающие возраст женщины внешние признаки. Комментарий эксперта приводит «Доктор Питер».
Так, на старение организма указывают «провалившиеся», запавшие глаза и обезвоженная «пергаментная» кожа, появление которой также связано со снижением выработки гиалуроновой кислоты и коллагена. Кроме того, с возрастом истончаются губы, опускаются брови и обвисают мочки ушей, отметила медик.
«Такого подвоха вы, скорее всего, не ожидали, но мочки ушей становятся тоньше, растягиваются и обвисают. Этот процесс ускоряют тяжелые серьги», — пояснила собеседница издания. Также она призвала обратить внимание на возникновение околоушных морщин, которые представляют собой вертикальные заломы.
Ранее в сентябре российский врач-дерматолог, косметолог Анна Лебедева раскрыла секрет красоты женщин старше 50 лет. Так, моложавая внешность зависит от формы черепа и толщины кожи, отметила специалистка.