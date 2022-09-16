Европейцев призвали готовиться к длительному энергетическому кризису

Премьер Франции Борн призвала не надеяться, что энергетический кризис закончится зимой

Премьер-министр Франции Элизабет Борн заявила, что граждане Франции и Европы должны готовиться к длительному энергетическому кризису. Об этом пишет ТАСС.

По ее мнению, кризис в Европе будет затяжным и не завершится с наступлением весны будущего года.

«Это иллюзия — надеяться, что энергетический кризис закончится зимой», — считает Борн.

Также Борн подчеркнула, что Франция намерена бороться со спекуляцией с ценами на электроэнергию. «Французские энергокомпании должны работать в этом направлении, а не делать тревожные заявления», — добавила французский премьер.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что Европа «вся замерзнет» в случае, если Россия примет решение отключить европейцам газ на фоне введения потолка цен на энергоресурсы.