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Европейцев призвали готовиться к длительному энергетическому кризису

Премьер Франции Борн призвала не надеяться, что энергетический кризис закончится зимой

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Премьер-министр Франции Элизабет Борн заявила, что граждане Франции и Европы должны готовиться к длительному энергетическому кризису. Об этом пишет ТАСС.

По ее мнению, кризис в Европе будет затяжным и не завершится с наступлением весны будущего года.

«Это иллюзия — надеяться, что энергетический кризис закончится зимой», — считает Борн.

Также Борн подчеркнула, что Франция намерена бороться со спекуляцией с ценами на электроэнергию. «Французские энергокомпании должны работать в этом направлении, а не делать тревожные заявления», — добавила французский премьер.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что Европа «вся замерзнет» в случае, если Россия примет решение отключить европейцам газ на фоне введения потолка цен на энергоресурсы.

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Татьяна Антоненко
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