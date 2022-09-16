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Генсек ОДКБ поговорил с главами совбезов Киргизии и Таджикистана

Генсек ОДКБ Зась и главы совбезов Киргизии и Таджикистана выступили за прекращение огня

Фото: Владимир Пирогов / Reuters

Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась поговорил по телефону с главами советов безопасности Киргизии и Таджикистана на счет обострения на границе государств, которое началось утром 16 сентября, сообщает РИА Новости. Участники беседы высказались за прекращения огня.

«16 сентября 2022 года генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась провел телефонные переговоры с секретарем совета безопасности Кыргызской Республики Маратом Иманкуловым и секретарем совета безопасности Республики Таджикистан Насрулло Махмудзода в связи с резким обострением ситуации на кыргызской-таджикской границе, которое произошло сегодня утром», — сообщили в ОДКБ.

В организации также подчеркнули, что стороны выступили за немедленное прекращение огня и начало переговоров по линии компетентных органов.

При этом, как заявляет Бишкек, Душанбе продолжает стягивать бронетехнику к границе, а также применяет реактивные системы залпового огня.

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Василий Мека
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