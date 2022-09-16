Журналист сообщил о будущей свадьбе Лизы Песковой с чеченским бизнесменом

Дочь пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова выйдет замуж за бизнесмена Голбазова

Елизавета Пескова, дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, выйдет замуж за своего партнера по ресторанному бизнесу, чеченского бизнесмена Руслана Голбазова. Об этом в Telegram-канале сообщил экс-главред издания Tatler Ариан Романовский.

«Лиза Пескова выходит замуж. Избранником 24-летней дочери пресс-секретаря президента РФ стал 34-летний бизнесмен Руслан Голбазов — выходец из влиятельного чеченского тейпа», — написал Романовский, добавив, что пара встречается больше трех лет.

Журналист отметил, что церемония бракосочетания состоится 1 октября в Москве. Друзья молодых людей уже получили приглашения на свадебное торжество.

В 2021 году уже появлялись сообщения о предстоящей свадьбе Песковой с Голбазовым, однако дочь пресс-секретаря российского лидера тогда опровергла данную информацию. Отмечалось, что торжество должно было состояться на итальянском острове Сардиния.