Стало известно об отказе китайской делегации в прощании с королевой Британии

Politico: просьба китайской делегации проститься с королевой Елизаветой II была отклонена

Китайской делегации отказали в прощании с королевой Великобритании Елизаветой II. Об этом сообщает издание Politico.

В публикации сказано, что спикер палаты общин британского парламента Линдси Хойл отклонил просьбу китайских чиновников попасть в Вестминстерский холл, где будет находиться гроб с телом королевы до ее похорон. В издании рассказали, что один из чиновников парламента задался вопросом, вправе ли спикеры палаты общин и палаты лордов принимать решения об ограничении доступа в Вестминстер-холл.

При этом Politico предполагает, что высокопоставленные китайские чиновники смогут присутствовать на похоронах в Вестминстерском аббатстве, однако отдать дань уважения королеве им будет запрещено.

Ранее Букингемский дворец обнародовал дату и время похорон Елизаветы II. Церемония пройдет 19 сентября, в 10:00 по местному времени (12:00 по московскому). Перед похоронами процессия с гробом проследует по Лондону.

О том, что королева Великобритании умерла стало известно 8 сентября. Она скончалась в возрасте 96 лет.