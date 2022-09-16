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В Турции захотели разрешить оплату в рублях во всех отелях

Россия и Турция обсуждают возможность оплаты услуг отелей национальными валютами

Фото: unsplash

Пришло время России и Турции отойти от зависимости в финансовых вопросах от третьих стран, поэтому Анкара рассматривает возможность разрешить россиянам оплату услуг отелей в рублях по всей стране. Об этом в интервью «Известиям» заявил директор Российско-турецкого делового совета (РТДС) Алексей Егармин.

По его словам, власти Турции захотели проводить расчеты в местах размещения туристов в российской валюте по примеру Египта, где с конца сентября планируют включить рубль в список принимаемых в стране.

«Во-первых, курс на это уже взят. Взаимодействие между РФ и другими странами, международными организациями идет именно в области перехода на расчеты в национальных валютах. Этот вопрос сейчас активно обсуждают с Анкарой», — отметил эксперт.

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При этом глава совета подчеркнул, что важным условием сотрудничества и дальнейшего развития данного вопроса является принцип взаимности, то есть российские отели также должны будут начать принимать национальную турецкую валюту. 

«Но это не такой быстрый процесс. Это не будет так, что президент какой-то страны скажет "давайте рассчитываться" и все мгновенно заработает, — нет, это займет некоторое время, это сложная бюрократическая система», — добавил Егармин.

Ранее россияне, проводящие отпуск в Турции, сообщили, что картами отечественной платежной системы «Мир» стало невозможно расплачиваться. По словам отдыхающих, популярные гостиницы Стамбула перестали принимать к оплате российские банковские карты.

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Валентина Процкова
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