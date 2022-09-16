Известный музыкант рассказал о «провинциальном» впечатлении от Москвы

Фронтмен «Агаты Кристи» Вадим Самойлов рассказал о «провинциальном» впечатлении от Москвы

Фронтмен российской рок-группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов рассказал о разнице между районами Москвы. Музыкант считает, что от некоторых локаций в столице остается провинциальное впечатление. Слова музыканта передает «Москвич MAG».

Самойлов отметил, что определенные московские районы напоминают город Асбест, в котором он родился и вырос. «Я встречал такие места где-нибудь в конце Рязанского проспекта… Заходишь, проходишь по ним чуть глубже во дворы, и как будто оказался в родном Асбесте», — поделился музыкант.

Самойлов добавил, что не считает такие районы нелюбимыми в городе. По его словам, благодаря подобным локациям в столице «можно почувствовать» практически все города России.

Ранее в сентябре актер Владимир Сычев пожаловался на количество приезжих в Москве. Он отметил, что число живущих в городе людей из других регионов за последние несколько лет увеличилось. По словам артиста, по сравнению с жителями других мировых столиц люди в Москве лучше, однако количество приезжих хотелось бы сократить, чтобы стало не так тесно.