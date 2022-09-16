Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Скорая сбила российского подростка на велосипеде

В Рязани скорая сбила подростка на велосипеде, он в больнице в тяжелом состоянии

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Рязани машина скорой помощи сбила 16-летнего подростка на велосипеде. В настоящее время он находится в больнице в тяжелом состоянии. Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело, сообщает пресс-служба ведомства во «ВКонтакте».

Инцидент произошел вечером 13 сентября на нерегулируемом перекрестке улиц Станкозаводской и Октябрьской. 44-летний житель Рыбновского района за рулем скорой совершил наезд на велосипедиста. В результате ДТП россиянин с травмами был госпитализирован.

Мать пострадавшего рассказала, что он «в крайне тяжелом состоянии» в областной детской клинической больнице имени Дмитриевой. «Сейчас врачи борются за жизнь сына, а точнее, с отеком мозга, чтобы мозг начал свою жизнедеятельность», — сообщила она.

Региональное управление СК возбудило уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»), по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Куликова
Обсудить
Последние новости
В НАТО высказались о конце конфликта на Украине
В России оценили решение привлечь осужденных на стройки
Си Цзиньпин призвал не допустить цветные революции в странах ШОС
Появилось видео стрельбы РСЗО на границе Киргизии и Таджикистана
Датский производитель мяса продал бизнес в России
Составлен портрет типичного для столицы пассажира-зайца
В Киргизии сообщили об интенсивных боях на границе с Таджикистаном
Сотрудник ресторана скрутил пытавшегося угнать машину клиентки преступника
Скорая сбила российского подростка на велосипеде
Названы правила безопасной очистки тостера от крошек
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.