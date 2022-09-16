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Бастрыкин поручил возбудить дело после гибели генпрокурора ЛНР и его заместителя

Глава СКР Бастрыкин поручил возбудить дело после теракта в здании генпрокуратуры ЛНР

Фото: Russian Investigative Committee / Globallookpress.com

Глава следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту теракта, в результате которого погибли генеральный прокурор Луганской народной республики (ЛНР) и его заместитель. Об этом в пятницу, 16 сентября, в своем Telegram-канале сообщает СКР.

В здании генеральной прокуратуры ЛНР 16 сентября произошел взрыв, в результате которого смертельные ранения получили глава ведомства Сергей Горенко и его заместитель Екатерина Стегленко. «Следователи установят обстоятельства произошедшего, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка»,— рассказали в СКР.

Ранее 16 сентября сообщалось, что Генпрокурор ЛНР Сергей Горенко погиб при взрыве в здании ведомства в Луганске. Также в результате теракта погибла его заместитель Екатерина Стегленко.

Владимир Седов
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