Бастрыкин поручил возбудить дело после гибели генпрокурора ЛНР и его заместителя

Глава СКР Бастрыкин поручил возбудить дело после теракта в здании генпрокуратуры ЛНР

Глава следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту теракта, в результате которого погибли генеральный прокурор Луганской народной республики (ЛНР) и его заместитель. Об этом в пятницу, 16 сентября, в своем Telegram-канале сообщает СКР.

В здании генеральной прокуратуры ЛНР 16 сентября произошел взрыв, в результате которого смертельные ранения получили глава ведомства Сергей Горенко и его заместитель Екатерина Стегленко. «Следователи установят обстоятельства произошедшего, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка»,— рассказали в СКР.

Ранее 16 сентября сообщалось, что Генпрокурор ЛНР Сергей Горенко погиб при взрыве в здании ведомства в Луганске. Также в результате теракта погибла его заместитель Екатерина Стегленко.