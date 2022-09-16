Россиянка высыпала на стол чиновникам ошметки штукатурки и попала на видео

Жительница Уфы в мэрии высыпала на стол чиновникам ошметки штукатурки из аварийного дома

Жительница Уфы в мэрии высыпала на стол чиновникам ошметки штукатурки из аварийного дома. Видео опубликовал региональный новостной портал Mkset.ru.

На появившихся кадрах проходит встреча заместителя мэра Уфы Сергея Кожевникова с горожанами. В какой-то момент к столу, за которым сидят чиновники, подходит россиянка с пакетом. Женщина вываливает из него несколько увесистых кусков штукатурки. «Днем и ночью штукатурка сыплется на мою голову с таким грохотом», — поясняет она чиновникам.

Позже жительница Уфы рассказала, что проживает на девятом этаже дома, где регулярно протекает крыша. В самой квартире уже в течение нескольких лет панели покрываются трещинами. По словам россиянки, проведение капремонта в доме запланировано лишь через 30 лет.

В мэрии Уфы поступок горожанки сочли провокацией. «Женщина в сговоре устроила провокацию. Специалисты мэрии побывали в ее квартире, у нее сделан ремонт, потолок не течет, штукатурка не падает», — заявил представитель администрации РИА Новости.

Собеседник посоветовал жителям Уфы не превращать в базар подобные мероприятия.

4 августа в соцсетях появился видеоролик, на котором жительница Углегорска бросила ботинок с плесенью в мэра Дмитрия Цуканова в присутствии губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко. Женщина вместе с семьей несколько лет проживала в бараке. Россиянка хотела получить новую квартиру, а мэр, по ее словам, предложил худшие условия.

Позже власти Углегорска предоставили россиянке и ее семье новую квартиру.