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Названы вредные для волос продукты

Диетолог Дюваль заявила, что употребление кофе, алкоголя и сахара наносит вред волосам

Фото: Pixabay

Диетолог Анжелика Дюваль в беседе с Ura.ru назвала продукты, которые могут оказать негативное влияние на волосы человека. По ее словам, вред волосам могут нанести кофе, алкоголь, сахар, а также продукты с его содержанием.

«Есть продукты, которые вредят волосам. Кофе очень негативно сказывается на их состоянии. Он вымывает кальций и другие минералы. Страдают не только волосы, но и ногти, кости. Если человек ежедневно его пьет, у него через какое-то время наблюдается такой негативный эффект», — заявила специалист.

Она объяснила, что из-за употребляемых человеком сладостей поступившие в организм питательные вещества не могут достигнуть кожи головы, поскольку они будут перенаправляться на возникающие воспалительные заболевания. Также Дюваль отметила, что частые болезни сильно влияют на красоту человека.

Алкоголь, в свою очередь, вымывает из организма витамины и минеральные вещества, добавила она. Диетолог посоветовала воздержаться от регулярного употребления спиртного, поскольку он значительно усиливает потерю красоты и здоровья, не давая питательным веществам поступать к волосам и ногтям.

Ранее врач-диетолог, член национальной ассоциации диетологов, нутрициологов, кандидат медицинских наук Дарья Русакова развеяла миф о пользе салатов. По ее словам, овощи и фрукты лучше всего употреблять целиком.

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Марина Совина
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