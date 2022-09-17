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Азербайджан назвал потери в эскалации на границе с Арменией

В Минобороны Азербайджана заявили, что в эскалации с Арменией погибли 80 человек

Фото: РИА Новости

Минобороны Азербайджана назвало потери в результате эскалации на границе с Арменией. Об этом пишет ТАСС.

Так, потери Баку составили 80 человек. Также в ведомстве сообщили, что азербайджанский военный, получивший тяжелое ранение в эскалации на границе с Арменией, умер в госпитале.

«17 сентября в Главном клиническом госпитале Минобороны скончался военнослужащий азербайджанской армии, прапорщик Гурбанов Юсиф Асиф оглу, получивший тяжелое ранение при предотвращении широкомасштабной провокации вооруженных сил Армении», — отмечается в сообщении.

Всего в результате конфликта между двумя странами погибли 80 военнослужащих азербайджанской армии, 281 человек получил ранения.

Конфликт на армяно-азербайджанской границе начался поздним вечером 12 сентября. В Ереване сообщили об артиллерийских ударах Баку по гражданской инфраструктуре Армении.

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Марина Совина
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