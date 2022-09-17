Российские ВС поразили снаряды РСЗО HIMARS и «Ольха» в Новой Каховке и Херсоне

Минобороны: войска РФ поразили снаряды РСЗО HIMARS и «Ольха» в Новой Каховке и Херсоне

Российские военные поразили 25 снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и «Ольха» в Новой Каховке и Херсоне. Об этом журналистам заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

24 февраля было объявлено о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.