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Российские ВС поразили снаряды РСЗО HIMARS и «Ольха» в Новой Каховке и Херсоне

Минобороны: войска РФ поразили снаряды РСЗО HIMARS и «Ольха» в Новой Каховке и Херсоне

Фото: РИА Новости

Российские военные поразили 25 снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и «Ольха» в Новой Каховке и Херсоне. Об этом журналистам заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

24 февраля было объявлено о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.

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Варвара Кошечкина
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