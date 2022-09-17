Умер снявший советского «Шерлока Холмса» режиссер Игорь Масленников
Снявший советского «Шерлока Холмса» режиссер Игорь Масленников умер на 91 году жизни
Режиссер Игорь Масленников, снявший советскую киноадаптацию «Шерлока Холмса», умер на 91-м году жизни. Об этом в субботу, 17 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на Союз кинематографистов России.
«Игорь Масленников скончался, нам позвонила утром его дочь», — заявил собеседник агентства. Похороны режиссера пройдут в Санкт-Петербурге.
Помимо сериала «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» с Василием Ливановым в главной роли, Масленников снял такие фильмы, как «Зимняя вишня» и «Пиковая дама».
Режиссер принимал участие в создании более 30 фильмов. Над многими из них он работал также в качестве художника и сценариста. В 1987 году он стал народным артистом РСФСР, а в 2001 году — лауреатом Государственной премии Российской Федерации.