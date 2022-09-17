Умер актер «Одиннадцати друзей Оушена» и «Маньчжурского кандидата» Генри Сильва

Variety: скончался актер Генри Сильва, известный по роли в фильме «Маньчжурский кандидат»

Умер американский актер Генри Сильва, известный по ролям в фильмах «Маньчжурский кандидат» (1962) и «Одиннадцать друзей Оушена» (1960). Об этом сообщает издание Variety.

Актер, которому было 95 лет, скончался по естественным причинам 16 сентября в доме престарелых и больнице для работников киноиндустрии и телевидения в Вудленд-Хиллз, Лос-Анджелес.

Генри Сильва родился в 1928 году в Нью-Йорке. В 13 лет он бросил школу и стал посещать уроки актерской игры, подрабатывая официантом и мойщиком посуды. В 1950 году Сильве удалось получить первую роль на телевидении. Спустя два года он впервые снялся в кино: ему дали небольшую роль в вестерне «Вива, Сапата!».

Из-за своеобразной внешности у актера сложилось амплуа злодея. В конце 1960-х он много снимался в Европе: в фильмах итальянских режиссеров ему чаще давали главные роли. В 1980-е Сильва участвовал в фильмах «Кодекс молчания» с Чаком Норрисом и «Над законом» со Стивеном Сигалом. В 1999 году он сыграл в фильме Джима Джармуша «Пес-призрак: Путь самурая». Последней ролью Сильвы стало камео в римейке «Одиннадцати друзей Оушена», снятом в 2001 году.

Ранее сообщалось, что Американские актеры Джордж Клуни, Брэд Питт и Мэтт Дэймон снимутся в новом фильме «Четырнадцать друзей Оушена». Режиссером проекта вновь выступит Стивен Содерберг.