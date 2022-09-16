Клуни, Питт и Дэймон снимутся в новом фильме «Четырнадцать друзей Оушена» спустя 15 лет

Американские актеры Джордж Клуни, Брэд Питт и Мэтт Дэймон снимутся в новом фильме «Четырнадцать друзей Оушена» спустя 15 лет после выхода последней части франшизы. Об этом сообщает The Sun.

Режиссером проекта вновь выступит Стивен Содерберг, который ранее работал над трилогией о криминальной деятельности Дэнни Оушена и его команды мошенников.

В 2001 году кинодеятель снял ремейк на фильм «Одиннадцать друзей Оушена» Льюиса Майлстоуна, вышедший в 1960-м. Спустя три года Содерберг выпустил вторую часть франшизы «Двеннадцать друзей Оушена», а в 2007-м — заключительный проект трилогии, «Тринадцать друзей Оушена».

После выхода третьего фильма актеры, сыгравшие главные роли в проектах, заявили о том, что больше не снимутся в продолжении, однако, по информации издания, Содерберг начал работу над картиной «Четырнадцать друзей Оушена», где вновь задействовал Джорджа Клуни, Брэда Питта и Мэтта Дэймона.

«Слухи о фильме с Джорджем, Брэдом и Мэттом в главных ролях ходили годами, но время было неподходящим, а их загруженные графики означали, что это было просто невозможно. Наконец-то собралась подходящая команда для этой работы, чтобы добиться огромного успеха, и главные звезды подумали, что было бы неплохо вернуться к ней снова», — сообщил источник.

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