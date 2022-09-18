Франция увидела осторожные попытки Китая спасти экономику России

Французская газета Le Monde: Китай осторожно спасает экономику России из-за боязни санкций

Французская газета Le Monde увидела попытки Китая спасти экономику России с соблюдением осторожности из-за боязни санкций со стороны Запада. Материал опубликован на сайте прессы.

По информации издания, экспорт товаров в Китай из России вырос на 50 процентов, что не одобрили Евросоюз и США, чьи санкции были призваны сломить экономику Россию. По этой причине США стали добавлять китайские компании в санкционный список, из-за чего банки КНР приняли решение ограничить финансирование закупок российских товаров.

Отмечается, что Китай покупает у России все больше газа и нефти с большими скидками. Таким образом власти КНР добавляют средства в бюджет страны, страдающей от нехватки денег из-за введенных санкций. Кроме того, китайские производители стали продавать больше своей продукции россиянам, например, полупроводники и электронику.

Ранее экс-офицер разведки Ребекка Коффлер заявила, что союз России и Китая представляет угрозу для лидерства США. По мнению экс-офицера разведки, у Москвы и Пекина есть разногласия по некоторым вопросам, однако их объединяет общая цель — уменьшение роли Вашингтона на мировой арене и продвижение авторитарной системы управления.