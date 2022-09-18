Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Франция увидела осторожные попытки Китая спасти экономику России

Французская газета Le Monde: Китай осторожно спасает экономику России из-за боязни санкций

Фото: Hyunwon Jang / Unsplash

Французская газета Le Monde увидела попытки Китая спасти экономику России с соблюдением осторожности из-за боязни санкций со стороны Запада. Материал опубликован на сайте прессы.

По информации издания, экспорт товаров в Китай из России вырос на 50 процентов, что не одобрили Евросоюз и США, чьи санкции были призваны сломить экономику Россию. По этой причине США стали добавлять китайские компании в санкционный список, из-за чего банки КНР приняли решение ограничить финансирование закупок российских товаров.

Отмечается, что Китай покупает у России все больше газа и нефти с большими скидками. Таким образом власти КНР добавляют средства в бюджет страны, страдающей от нехватки денег из-за введенных санкций. Кроме того, китайские производители стали продавать больше своей продукции россиянам, например, полупроводники и электронику.

Ранее экс-офицер разведки Ребекка Коффлер заявила, что союз России и Китая представляет угрозу для лидерства США. По мнению экс-офицера разведки, у Москвы и Пекина есть разногласия по некоторым вопросам, однако их объединяет общая цель — уменьшение роли Вашингтона на мировой арене и продвижение авторитарной системы управления.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Майя Пономаренко
Обсудить
Последние новости
Трамп предупредил немцев о риске остаться без страны
В восточной части Тайваня произошло землетрясение
Власти Новой Каховки сообщили об обстреле со стороны ВСУ
Военнопленный погиб после обстрела ВСУ колонии в Еленовке
Франция увидела осторожные попытки Китая спасти экономику России
Нападение овчарки на ребенка в Подмосковье попало на видео
В России выявили 56 751 нового заболевшего COVID-19
Альварес заявил о желании провести бой-реванш с Биволом
Россия настоит на арбитраже против США из-за проблем с выдачей виз
Великобритания заявила о планах России расширить «зоны нападения» на Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.