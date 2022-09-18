Украина оценила слова о необходимости отдать часть своей территории России

Посольство Украины назвало неприемлемыми слова экс-главы МИД Румынии о своих территориях

Посольство Украины в Румынии оценило слова бывшего главы МИД Румынии Андрея Марги о том, что Украина должна отдать часть своей территории России, Румынии, Венгрии и Польше, назвав такие высказывания неприемлемыми. Об этом пишет ТАСС.

«Сожалеем, что Андрей Марга, бывший министр европейского и демократического государства, выступает с заявлениями, ставящими под сомнение базовые принципы международного права, в частности нерушимости границ», — заявили в ведомстве.

Там добавили, что обеспечение полного уважения этих принципов является основой безопасности и стабильности на континенте.

В посольстве также заявили, что слова экс-министра являются особенно вопиющим отклонением в то время, когда Украина героически защищает свою независимость и безопасность всей Европы.

Ранее экс-глава МИД заявил, что Украина должна уступить свои территории России, Венгрии, Польше и Румынии. Кроме того, он отметил, что в Европе не наступит стабильность, пока ситуация на Украине не будет урегулирована путем переговоров России, США, Германии, Украины и Китая.