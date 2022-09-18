Экономист допустил рост доллара до 100 рублей

Экономист Шульгин допустил рост доллара до 100 рублей из-за глобальной рецессии

Начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Михаил Шульгин заявил, что ряд факторов может ослабить рубль до 100 за доллар. Об этом он рассказал агентству «Прайм».

Шульгин допустил рост доллара до 100 рублей и объяснил, что это может произойти из-за глобальной рецессии, падающего спроса на сырье, новых антироссийских санкций, резкого сокращения платежного профицита или геополитического кризиса. Он добавил, что параметры нового правила пока неизвестны, при этом Минфин готов возобновить интервенции.

«Исходя из цены на нефть марки Urals на уровне около 80 долларов за баррель и добычи 10-10,5 миллионов баррелей в сутки, валютные интервенции могут составить от 3 до 3,5 миллиарда долларов ежемесячно. По оценкам "Открытие Research", запуск интервенций может привести к ослаблению рубля на семь-десять процентов относительно устоявшихся уровней», — предположил экономист.

Специалист добавил, что шестой пакет санкций против России должен быть действительно эффективным, чтобы курс доллара достиг к показателю в 100 рублей.

Ранее экономисты BCS Global Markets назвали цену на нефть, спасительную для бюджета России. Если западные страны введут ограничения на продажу топлива из Москвы и снизят ее добычу на миллион баррелей в сутки, то балансирующая бюджета стоимость увеличится до 108 долларов.