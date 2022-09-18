Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Экономист допустил рост доллара до 100 рублей

Экономист Шульгин допустил рост доллара до 100 рублей из-за глобальной рецессии
СюжетКурс доллара:

Фото: Unsplash

Начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Михаил Шульгин заявил, что ряд факторов может ослабить рубль до 100 за доллар. Об этом он рассказал агентству «Прайм».

Шульгин допустил рост доллара до 100 рублей и объяснил, что это может произойти из-за глобальной рецессии, падающего спроса на сырье, новых антироссийских санкций, резкого сокращения платежного профицита или геополитического кризиса. Он добавил, что параметры нового правила пока неизвестны, при этом Минфин готов возобновить интервенции.

«Исходя из цены на нефть марки Urals на уровне около 80 долларов за баррель и добычи 10-10,5 миллионов баррелей в сутки, валютные интервенции могут составить от 3 до 3,5 миллиарда долларов ежемесячно. По оценкам "Открытие Research", запуск интервенций может привести к ослаблению рубля на семь-десять процентов относительно устоявшихся уровней», — предположил экономист.

Материалы по теме:
Бизнес чиновника. Почему разорился один из крупнейших казахских банков?
Бизнес чиновника.Почему разорился один из крупнейших казахских банков?
16 сентября 2022
Банкротство физических лиц. Как обычному гражданину списать свои долги и какие будут последствия
Банкротство физических лиц.Как обычному гражданину списать свои долги и какие будут последствия
17 сентября 2022

Специалист добавил, что шестой пакет санкций против России должен быть действительно эффективным, чтобы курс доллара достиг к показателю в 100 рублей.

Ранее экономисты BCS Global Markets назвали цену на нефть, спасительную для бюджета России. Если западные страны введут ограничения на продажу топлива из Москвы и снизят ее добычу на миллион баррелей в сутки, то балансирующая бюджета стоимость увеличится до 108 долларов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Посольство Украины в Румынии отреагировало на слова о неестественных границах
Стало известно о тайной продаже Россией алмазов в обход санкций
Трамп заявил о распространении демократами дезинформации о России
Эрдоган заявил об отсутствии выхода из украинского кризиса
Экономист допустил рост доллара до 100 рублей
Раненный под Херсоном итальянский журналист вернулся на родину
В Италии призвали сделать Европу военной державой
В России допустили дефицит зимнего дизеля
Ветеран «Альфы» заявил о превращении ЦРУ в террористическую структуру
Россиян призвали отказываться от ряда запросов смартфона
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.