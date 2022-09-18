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Врач предупредила о смертельной опасности ангины

Эндокринолог Павлова пояснила, что лечиться от ангины нужно только под контролем врача

Фото: Shutterstock

Ангина является опасным заболеванием, вызывающим тяжелые последствия, рассказала эндокринолог Зухра Павлова. В своем Telеgram-канале врач предупредила о смертельной опасности этой болезни и рекомендовала лечиться от ангины только под контролем врача.

Эндокринолог рассказала, какие болезни могут вызвать сильную боль в голове и горле. Она отметила, что причиной могут стать вирусы и бактерии. Если нет возможности сразу обратиться к врачу, следует использовать полоскание с йодинолом, хлоргексидином, соком алоэ, солью или содой. Это единственное безопасное средство самолечения, пояснила Павлова.

«После полоскания можно рассасывать аптечные пастилки с шалфеем или эвкалиптом, использовать спреи типа тантум верде или йокс», — прокомментировала эндокринолог.

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Она также обратила внимание, что головная боль, параллельная боли в горле, может быть вызвана интоксикацией организма. Чтобы облегчить головную боль, Павлова посоветовала пить теплую воду с лимоном, и чем больше — тем лучше. Если боль не проходит следует принять обезболивающее.

Врач напомнила, что ангина — это опасное заболевание, которое может вызвать серьезные осложнения. «Как говорят в народе: "каждая пережитая ангина оставит рубец на сердце". Поэтому обратитесь к врачу», — резюмировала она.

Ранее Зухра Павлова рассказала, как приготовить картошку, чтобы она стала полезной пищей. Эндокринолог посоветовала остужать картофель до комнатной температуры, а потом только подавать ее на стол.

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Вера Владзиевская
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