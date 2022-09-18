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В Татарстане пройдет посвященный кисломолочному напитку этнофестиваль

В татарстанской деревне Исаково 18 сентября впервые пройдет этнофестиваль «Катык»

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В деревне Исаково Зеленодольского района Республики Татарстан впервые пройдет этнофестиваль «Катык», посвященный одноименному кисломолочному напитку. Об этом сообщает «Татар-информ».

Мероприятие состоится в воскресенье, 18 сентября. Как отмечают организаторы, Зеленодольский район выбран ими как место проведения этнофестиваля не просто так — этот край связан с историей происхождения катыка.

«Сегодня настоящий татарский катык по уникальному рецепту готовят лишь в трех домах в Больших Ширданах, а также в нашем музее. Наша задача — сохранить это наследие, дать ему новый виток развития», — рассказал журналистам директор музея «Татар авылы» Минедамир Камальтдинов. По его словам, катык упоминался в трудах татарского просветителя Каюма Насыри.

В рамках этнофестиваля гостей ждут выступления фольклорных коллективов из Татарстана, Чувашии и Марий Эл, мастер-классы по приготовлению катыка и его дегустация, ярмарка народных мастеров и фермерских экопродуктов.

Ранее во Владимире впервые прошел музыкально-гастрономический этнофестиваль «Вокруг света».

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Евгений Шульгин
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