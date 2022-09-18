Экс-премьер Греции назвал главного проигравшего от кризиса на Украине

Экс-премьер Греции Ципрас: Европа стала главным проигравшим из-за кризиса на Украине

Европа стала главным проигравшим из-за кризиса на Украине, заявил экс-премьер-министр Греции Алексис Ципрас. При этом он отметил, что Россия не понесла экономического ущерба из-за введенных против нее санкций, США также ничего не потеряли. Его слова передает РИА Новости.

«Мы считаем, что от большого кризиса на Украине главный проигравший, кроме, конечно, украинского народа и людей, которые потеряли свои жизни, главный проигравший в экономическом и геополитическом плане — Европа, у которой есть огромный дефицит стратегии», — заявил Ципрас журналистам в ходе 86 Салоникской международной выставки.

Он добавил, что в сложившейся политико-экономической ситуации рубль стал одной из самых сильных валют мира. А Россия, по его мнению, из-за роста цен на газ и его огромных запасов смогла стать регулятором — «открывать и закрывать вентиль».

Экс-премьер Греции уверен, что в Европе налицо явный дефицит лидерства, видения, стратегии. Он добавил, что оппозиционная партия Коалиция радикальных левых сил — Прогрессивный альянс (СИРИЗА-ПА), лидером которой он является, будет находиться на стороне Украины, но нужно сделать все для выхода из украинского кризиса.

Ципрас также усомнился в успешности жестких санкций против России и призвал всех задуматься над тем, «не ведут ли эти меры к тому, что мы стреляем себе в ногу».

В своем выступлении экс-премьер Греции обвинил Европу в отсутствии автономной политики и усомнился в существовании ЕС в недалеком будущем.

