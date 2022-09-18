Россия сбила восемь украинских беспилотников и перехватила снаряды РСЗО HIMARS

МО РФ заявило о восьми сбитых за сутки украинских БЛА и восьми снарядах РСЗО HIMARS

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили восемь украинских беспилотных летательных аппаратов (БЛА). Об этом заявил журналистам в воскресенье, 18 сентября, официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кроме того, он доложил о перехвате восьми снарядов реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Представитель Минобороны уточнил, что беспилотники украинской стороны были сбиты в районах населенных пунктов Малиевка, Ягодное Харьковской области, Лебедевка ЛНР, Токмак, Червоноармейское Запорожской области, Владимировка, Антоновка ДНР.

Снаряды РСЗО HIMARS удалось перехватить неподалеку от Новой Каховки Херсонской области и города Херсон, пояснил Конашенков.

Ранее российское военное ведомство докладывало о восьми сбитых снарядах HIMARS и «Ольха» в Херсонской области. Подчеркивалось, что беспилотники противника были сбиты возле населенных пунктов Николаевка ЛНР, Славное ДНР, Петровка Запорожской области, Безводное и Вишневое.

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