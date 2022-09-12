ПВО России сбила восемь снарядов HIMARS и «Ольха» под Херсоном

МО РФ сообщило о восьми сбитых снарядах HIMARS и «Ольха» в Херсонской области

Противовоздушная оборона России (ПВО) за минувшие сутки сбила восемь снарядов HIMARS и «Ольха» в Херсонской области. Об этом сообщил журналистам в понедельник, 12 сентября, официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он уточнил, что также удалось сбить пять беспилотных летательных аппаратов противника. По данным Конашенкова, ПВО России сбили снаряды HIMARS и «Ольха» в районах Каховской ГЭС, населенных пунктов Любимовка, Берислав и Таврийское.

В Минобороны добавили, что беспилотники противника были сбиты возле населенных пунктов Николаевка ЛНР, Славное ДНР, Петровка Запорожской области, Безводное и Вишневое Херсонской области.

Также ВКС России нанесли точный удар по пункту временной дислокации подразделения мотопехотной бригады оперативного резерва ВСУ в Черкасской области, а также уничтожили технику националистов «Кракена» под Харьковом.

10 сентября сообщалось, что российская система ПВО сбила 13 украинских беспилотников в Харьковской области.