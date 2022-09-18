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Британия запаниковала из-за возможного прекращения поставок газа из Норвегии

Норвегия может прекратить экспорт газа в Великобританию из-за беспорядков внутри страны

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Великобритания запаниковала из-за возможного прекращения поставок газа из Норвегии. Об этом сообщает газета Express.

По информации издания, Великобритания в отличие от других европейских стран не зависит от газа из России, поскольку получает его из Норвегии. В частности, на долю указанного поставщика приходится 60 процентов британского импорта энергоносителей.

Однако Норвегия может перестать снабжать британцев топливом из-за внутренних проблем. Согласно материалу, увеличение инфляции и рост цен на энергоносители привели к тому, что в государстве могут возникнуть гражданские беспорядки. По этой причине норвежское правительство может прекратить экспорт энергоносителей в Британию и другие страны.

Ранее Норвегию упрекнули в энергетическом подрыве Европы. Подобные обвинения в адрес королевства выдвинули операторы электросетей Дании, Финляндии и Швеции. Такую реакцию вызвал план Норвегии по ограничению экспорта электроэнергии.

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Майя Пономаренко
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