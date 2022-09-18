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Румыния осудила идею экс-министра о передаче земель Украины соседним странам

МИД Румынии осудил идею экс-министра Марги о передаче земель Украины соседним странам

Фото: Andreas Gebert / Reuters

Министерство иностранных дел Румынии осудило идею экс-министра страны Андрея Марги о передаче земель Украины соседним государствам. Об этом сообщают РИА Новости.

Отмечается, что эти высказывания «находятся в грубом противоречии с официальной позицией Румынии» по отношению к спецоперации России, а также с принципами международного права.

МИД Румынии также подтвердил поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины.

В субботу, 17 сентября, бывший глава МИД Румынии Андрей Марга заявил, что Украина должна уступить свои территории России, Венгрии, Польше и Румынии. «Я со всей ответственностью заявляю: Украина находится в неестественных границах. Она должна уступить земли Венгрии — Закарпатье, Польше — Галицию, Румынии — Буковину. Это территории других стран», — уточнил эксперт и добавил, что мир в Европе наступит только после того, как Россия, Украина, США, Германия и Китай сядут за стол переговоров.

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Майя Пономаренко
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