В ДНР призвали ООН отреагировать на обстрел ВСУ колонии в Еленовке

В ДНР призвали членов ООН отреагировать на ранения пленных в Еленовке из-за обстрела ВСУ

Гибель и ранения пленных из-за обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ) исправительной колонии в Еленовке должны подтолкнуть членов миссии ООН к выражению более активной позиции. Об этом заявила омбудсмен Донецкой народной республики (ДНР) Дарья Морозова, передает ТАСС.

Она отметила, что неоднократно обращалась в ООН с призывом оказать содействие в расследовании атак украинских войск. «Вопиющая гибель пленных в колонии в Еленовке от рук своих же побратимов — один из примеров необходимости хотя бы редкого присутствия, в том числе ООН в ДНР», — сказала Морозова.

Омбудсмен подчеркнула, что атака украинской стороной колонии в Еленовке не должна остаться незамеченной для мировой общественности.

18 сентября штаб обороны ДНР сообщил о гибели военнопленного после обстрела ВСУ колонии в Еленовке. Еще четверо в результате атаки получили ранения.

Уточнялось, что украинские военные нанесли удар по Еленовке из артиллерии НАТО.