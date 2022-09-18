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В Кремле заявили об отсутствии у ШОС намерения дружить против кого-то

Песков заявил, что страны ШОС дружат не против кого-то, а работают во имя выгоды народов
Начало событий в новости В Кремле оценили влияние санкций на отношения России и Китая

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) не «дружит против кого-то», а работает для более высоких идеалов и выгоды народов государств, входящих в это объединение. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1», передает РИА Новости.

По его словам, ШОС не является противовесом «Большой семёрке».

Ранее 18 сентября представитель Кремля заявил, что санкции не способны значительно повлиять на отношения России и Китая. При этом он не стал отвергать тот факт, что они негативно отражаются на отношениях двух государств. «Но они не способны как-то значительно повлиять, потому что общая тенденция все равно со знаком "плюс" в плане роста», — сказал Песков.

Он отметил, что сейчас наблюдается скачок в развитии отношений России и Китая, а также заметен значительный товарооборот. Песков счел положительной подобную тенденцию.

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Любовь Ширижик
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