Экс-премьер Греции назвал рубль одной из самых сильных валют в мире

Экс-премьер Греции Ципрас назвал рубль одной из самых сильных валют в мире

Лидер главной оппозиционной партии «Коалиция радикальных левых сил» (СИРИЗА), экс-премьер Греции Алексис Ципрас заявил, что Россия не несет убытки от санкций, введенных Западом против нее. Слова политика приводит ТАСС.

В ходе выступления на пресс-конференции на 86-й Салоникской международной выставке Ципрас подчеркнул, что Россия «не теряет в экономическом плане» из-за ввода ограничений против нее. Он также назвал рубль одной из самых сильных валют в мире: российская валюта приобрела такое значение вместе с подорожанием природного газа.

«Россия сумела стать регулирующим органом, который включает и отключает кран [поставок энергоносителей]. Европа на данный момент катится кубарем, и есть очень явный дефицит лидерства, с моей точки зрения, дефицит мышления и стратегии», — отметил он.

В том же выступлении Ципрас назвал главного проигравшего от кризиса на Украине. По его мнению, наибольший ущерб получила Европа, «у которой есть огромный дефицит стратегии».