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Репортер венесуэльского телеканала рассказал о состоянии после ранения в Донецке

Раненый при обстреле ВСУ Донецка журналист Telesur рассказал о предстоящей операции

Фото: РИА Новости

Журналист венесуэльской телекомпании Telesur Алехандро Кирк, получивший ранение при обстреле Донецка со стороны Украины, рассказал о своем состоянии здоровья, пишет РИА Новости.

По его словам, предстоит операция, но жизнь вне опасности. Представитель СМИ уточнил, что взрыв произошел во время съемки горящего после обстрела автомобиля. Он почувствовал толчок в плечо, а затем разбитое стекло очков. «В плече оказался осколок шрапнели, он повредил кость, но не жизненно-важные органы. Глаз спасли солнцезащитные очки», — подчеркнул репортер.

Врачи должны достать осколок из плеча в ходе хирургического вмешательства. Журналисту предстоит короткая госпитализация в местной государственной больнице.

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Ранее стало известно, что журналист 1954 года рождения пострадал при обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) Ворошиловского района города.

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Марина Совина
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