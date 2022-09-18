Уничтожение танков ВСУ на Херсонском направлении показали на видео

Уничтожение российскими десантниками танков ВСУ на Херсонском направлении попало на видео

Уничтожение танков Вооруженных сил Украины на Херсонском направлении солдатами из Псковской 76-й дивизии Воздушно-десантных войск России показали на видео. Соответствующие кадры были опубликованы в группе «76 гв дшд ВДВ Псков ZOV» во «ВКонтакте».

На кадрах российские бойцы после обнаружения беспилотником танка противника поражают его противотанковым ракетным комплексом (ПТРК).

До этого российские десантники уничтожили группу украинских танков на южном фронте — Николаевско-Криворожском направлении.

Ранее Минобороны России показало ночной удар «Искандером» по военным объектам Украины. По данным ведомства, удары по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ) были нанесены из ОТРК «Искандер» Западного военного округа (ЗВО).