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Раскрыто предназначение выпуклости на двери стиральной машины

Блогерша renduh: выпуклость на двери стиральной машины препятствует повреждению вещей

Фото: unsplash

Блогерша Рене (фамилия не указывается) из Саутингтона, США, раскрыла предназначение выпуклости на двери стиральной машины. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Одна из причин, почему люк данного устройства не делают плоским, заключена в том, что благодаря указанному дизайну одежда заталкивается в барабан во время стирки, отметила инфлюэнсерша. По словам пользовательницы с никнеймом renduh, выпуклость также препятствует застреванию вещей в резиновой манжете дверцы и предотвращает их повреждение.

В свою очередь зрители поблагодарили блогершу за информацию. «Мне действительно это было интересно, спасибо, что рассказала», «Я правда удивилась», «Кажется, в стиральной машине все же пропали мои носки и трусы», — прокомментировали они.

В июне renduh назвала лучший способ сортировки одежды при стирке. Так, она заявила, что вещи не всегда следует разделять по цвету. Для продления службы стиральной машины предметы гардероба необходимо сочетать в зависимости от их веса, посоветовала юзерша.

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Алина Гостева
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