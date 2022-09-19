Девять человек погибли в упавшем в ущелье автобусе в Коста-Рике

В Коста-Рике как минимум 9 человек погибли в автобусе, упавшем в ущелье из-за дождя

В Коста-Рике автобус, легковая машина и мотоцикл упали в ущелье, как минимум девять человек погибли, четверо пропали без вести. Общее количество пострадавших пассажиров оценивают в 60 человек. Об этом сообщает Deutsche Welle (признано СМИ-иноагентом решением Минюста РФ) со ссылкой на Красный Крест.

Трагедия произошла 18 сентября. Спасательным службам удалось вытащить из ущелья более 50 человек, в том числе и водителя автобуса. Пострадавшие были госпитализированы.

Президент Коста-Рики Родриго Чавес объявил трехдневный национальный траур в связи с трагедией. Он также заявил, что не будет присутствовать на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке из-за чрезвычайной ситуации в стране, связанной с проливными дождями. Они же послужили причиной трагедии: в горном перевале сошел оползень.

Многие местные жители считают, что к катастрофе привело отсутствие каких-либо специальных защитных ограждений и указателей вдоль дороги.

Как напоминает Deutsche Welle, в марте 2022 года специалисты из Университета Коста-Рики провели исследование, в ходе которого было выяснено, что процент риска обрушения дорог у этого оврага очень высок. Тем не менее власти страны считают, что подобные аварии — это случайность.