Россиян предупредили о надвигающейся на Краснодарский край опасности

В Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение 19 сентября из-за града и гроз

Власти Краснодарского края объявили штормовое предупреждение из-за прогнозируемых сильных дождей. О надвигающейся на курорты края опасности россиян предупредили на сайте ГУ МЧС России по региону.

Уточняется, что в понедельник, 19 сентября, в крае ожидаются ливни с градом и грозами. «Сегодня в период 02:00-04:00 и до конца суток местами в крае (исключая Сочи) ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20-22 метров в секунду», — сообщили в ведомстве.

В МЧС отметили, что в связи с этим объявлено штормовое предупреждение. При усилении ветра местным жителям и туристам рекомендуется ограничить выход из зданий. «Если сильный ветер застал вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов», — говорится в сообщении.

Ранее в сентябре в Черном море обнаружили пустую дрейфующую «яхту-призрак». Яхта была найдена у берегов села Большой Утриш (Анапа). Людей на борту не было, никаких документов также не оказалось.