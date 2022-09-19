Учительницу арестовали за секс с учеником

28-летнюю учительницу Эмили Кедзерски арестовали за изнасилование подростка

В США учительницу средней школы из штата Пенсильвания арестовали за сексуальные отношения с подростком. Об этом сообщает Naughty Teacher List

Против 28-летней Эмили Кедзерски выдвинули обвинения в изнасиловании, развратных действиях и предоставлении алкоголя несовершеннолетнему. По версии следствия, преступления были совершены с 1 июня по 4 июля 2021 года. Жертвой женщины стал ученик, которому на момент совершения преступления было 17 лет.

Из данных под присягой показаний молодого человека следует, что он познакомился с Кедзерски, когда они вместе подрабатывали в ресторане быстрого питания. Позже выяснилось, что женщина будет работать внештатным учителем в его школе. В апреле 2021 года они обменялись контактами, а в июне и июле ученик четырежды бывал у педагога дома. Во время двух из этих визитов они занимались сексом.

Сначала женщина отрицала обвинения. Она говорила, что подросток действительно бывал у нее дома, но только потому, что он занимался организацией вечеринок: она покупала пиво для мероприятий, а ученик приезжал только для того, чтобы его забрать. Однако позже Кедзерски признала, что занималась с подопечным оральным сексом во время этих визитов.

В данный момент американка отпущена под из-под стражи под подписку о невыезде. Следующее заседание суда должно состояться 28 сентября.

Ранее сообщалось, что учительницу из американского штата Северная Каролина арестовали за совращение ученика. Ее жертве было 15 лет на момент совершения преступления.